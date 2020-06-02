Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення

17:47 24.06.2020   Армения

Вірменія втретє зареєструвала понад 700 нових хворих за добу, а кількість випадків коронавірусу в країні на 1 мільйон населення вже вища, ніж у США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кавказька служба "Радіо Свобода", "Эхо Кавказа".

Згідно з даними на порталі worldometers.info, який збирає та порівнює офіційну статистику органів охорони здоров’я усіх країн світу, у Вірменії зараз – 7329 хворих на 1 мільйон населення, тоді як у США – 7326 хворих на мільйон населення.

Для порівняння, для найбільш постраждалих у Європі Італії та Британії цей показник на сьогодні становить 3950 хворих та 4511 хворих на мільйон населення відповідно. У Швеції, яка взагалі не запроваджувала жорсткий карантин – 6025 хворих на мільйон населення.

За даними Національного центру з контролю та профілактики захворювань, за останню добу у Вірменії виявили 711 нових випадків коронавірусу, загальна кількість підтверджених випадків зросла до 21 717. Це третій випадок за увесь час епідемії, коли добовий приріст хворих – більший 700 осіб. Попередні два "антирекорди", 766 та 723 хворих, зареєстрували також у червні.

Померли за добу ще 14 хворих, загальна кількість померлих досягла 386. Окрім них, за даними МОЗ Вірменії, з початку епідемії померли ще 130 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, але з інших причин (четверо – за останню добу).

Одужали за добу 683 хворих, загалом з початку епідемії – 10797. В країні залишається 10 404 "активних" випадків.

З початку епідемії, Вірменія здійснила 100 400 тестів на коронавірус.



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