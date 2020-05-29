В акваторію Миколаївського суднобудівного заводу зайшов середній десантний корабель ВМС України проєкту 773 L401 "Юрій Олефіренко"

Фахівці миколаївського підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", виконають доковий ремонт десантного корабля, повідомляє "Діфенс Експрес".

Зокрема, з постановкою у док, на кораблі будуть виконані регламентні роботи з ремонту зовнішньої обшивки, гвинто-стернової та дейдвудної систем, донно-забортної арматури тощо.

Нагадаємо, на початку цього року СДК вже проходив ремонтні роботи на ДП "Миколаївський Суднобудівний Завод". Того разу було виконано ремонт системи головного двигуна та дизель-генераторів, носової артилерійської установки АК-230, конструкцій та механізмів десантної апарелі.

Варто відзначити, що після окупації Криму Росією та захоплення частини українських кораблів, середній десантний корабель проекту 773 L401 "Юрій Олефіренко" є другим за розмірами судном в корабельному складі Військово морських сил ЗСУ.

СДК був спущений на воду у 1970 році на Гданській Північній верфі у Польщі й до 2016 року мав найменування U-401 "Кіровоград".

L401 "Юрій Олефіренко" може нести до 8 БТР, або до 150 морських піхотинців, чи до 250 тонн вантажів й оснащений носовою апареллю, яка дозволяє безпосереднє десантування техніки та піхоти на пляж.