СДК "Юрій Олефіренко" прибув для докового ремонту у Миколаїв

17:37 24.06.2020   Украина

В акваторію Миколаївського суднобудівного заводу зайшов середній десантний корабель ВМС України проєкту 773 L401 "Юрій Олефіренко"

Фахівці миколаївського підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", виконають доковий ремонт десантного корабля, повідомляє "Діфенс Експрес".

Зокрема, з постановкою у док, на кораблі будуть виконані регламентні роботи з ремонту зовнішньої обшивки, гвинто-стернової та дейдвудної систем, донно-забортної арматури тощо.

Нагадаємо, на початку цього року СДК вже проходив ремонтні роботи на ДП "Миколаївський Суднобудівний Завод". Того разу було виконано ремонт системи головного двигуна та дизель-генераторів, носової артилерійської установки АК-230, конструкцій та механізмів десантної апарелі.

Варто відзначити, що після окупації Криму Росією та захоплення частини українських кораблів, середній десантний корабель проекту 773 L401 "Юрій Олефіренко" є другим за розмірами судном в корабельному складі Військово морських сил ЗСУ.

СДК був спущений на воду у 1970 році на Гданській Північній верфі у Польщі й до 2016 року мав найменування U-401 "Кіровоград".

L401 "Юрій Олефіренко" може нести до 8 БТР, або до 150 морських піхотинців, чи до 250 тонн вантажів й оснащений носовою апареллю, яка дозволяє безпосереднє десантування техніки та піхоти на пляж.

 



Ще на цю тему:

16:15 23.06.2020
Командующий ВМСУ проверил корабли и воинские части в Одессе
20:15 19.06.2020
«Москітний» флот: Що змінять американські катери для України
09:01 16.06.2020
Міністр оборони назвав три складові нарощування бойових спроможностей ВМС ЗС України за стандартами НАТО
10:15 12.06.2020
МБАКи «Бердянск» и «Аккерман» зашли на судоремонт
12:00 11.06.2020
У Чорному морі випробовували бойові можливості артилерійського катера «Костопіль»
20:15 10.06.2020
Незабаром ВМС України поповняться ще одним малим броньованим артилерійським катером
17:30 09.06.2020
“Нібулон” візьме участь у тендері на ремонт навчального катера ВМС України / Фото
14:30 09.06.2020
Патрульний катер ВМСУ "Старобільськ" взяв участь в тренуваннях PASSEX / Відео
12:30 03.06.2020
Українські ВМС поповняться відновленим десантним катером / Фото
14:30 02.06.2020
«Балта» пройде доковий ремонт
20:01 29.05.2020
Морпіхи на Азові тренувалися відбивати атаки десанту
08:30 29.05.2020
РФ вдалася до провокацій під час навчань ВМС України
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
19:30 19.06.2020
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
13:00 23.06.2020
SkyUp Airlines возобновит авиарейсы в Грузию с 1 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 24.06.2020
На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства
09:46 24.06.2020
Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 24.06.2020
Ремонт єдиного авіаносця РФ "Адмирал Кузнецов" затягуєтся вдвічі
13:45 24.06.2020
Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 600 000
12:45 24.06.2020
На парад у Москві прибули лідери кількох країн Європи
11:19 24.06.2020
ЄС готується заблокувати в'їзд для громадян США, Бразилії та Росії - NYT
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
Всі новини країни
Турция Турция
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
17:10 22.06.2020
Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою
13:46 22.06.2020
Туреччина почала закуповувати українські ІФА-тести для діагностики COVID-19
13:15 22.06.2020
В результаті повені у Туреччині загинули 5 людей
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 24.06.2020
Біля МЗС піднімуть кримськотатарський прапор
18:48 24.06.2020
США і ЄС стурбовані тим, що Путін може знову напасти на Україну — Time
18:38 24.06.2020
Убрать аварийный танкер Delfi обязан судовладелец — АМПУ
18:18 24.06.2020
Політв’язня Руслана Сулейманова відправили до психлікарні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд