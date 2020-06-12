Про небезпеку через підйом рівня річок попередили жителів окупованого Криму
|17:17 24.06.2020
|Крым
У тимчасово окупованому Росією Криму оголосили штормове попередження на найближчі два дні через "небезпечні погодні умови", що буде супроводжуватися підняттям рівня річок.
Про це повідомляє УНН.
Повідомляється, що за даними МНС, у другій половині доби 24 червня, протягом доби 25 червня в річках Криму очікується підйом рівня води 0,5-1,5 м.
Як зазначили у відомстві, при загрозі підтоплення необхідно укласти в непромокальні пакети документи і цінності, створити двох чи триденний запас продуктів харчування та питної води.
Нагадаємо, 24 червня МВС України з посиланням на дані Укргідрометцентру попередило, що на річці Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку 680-730 см над нулем поста.
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