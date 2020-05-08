Ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроект про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" (про особливості вступу до закладів вищої освіти осіб із тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб) 24 зареєстровано у Верховній Раді.

Як повідомляється на сайті парламенту, законопроект №3734 глава держави визначив як невідкладний, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 22 червня президент Зеленський ініціював внесення змін до закону "Про вищу освіту", що спрощують вступ до вишів України випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

"Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій зможуть вступати до вишів України без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і мати можливість вступити в усі виші України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз", - повідомляє прес-служба президента.

Крім того, згідно з запропонованими президентом змінами, випускники з тимчасово окупованих територій навчатимуться в українських вишах безкоштовно, через держзамовлення в межах квот.

"Це частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", - наголосив Зеленський.

Наразі такі норми діють тільки для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

Заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк зазначив агентству "Інтерфакс-Україна", що можливість для дітей із тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей вступати до українських вишів без зовнішнього незалежного оцінювання є одним із конкретних предметних кроків у боротьбі за окуповані території.

"Із 2014 року влада постійно говорила, що "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". Але далі гасел справа не доходила. Ми це змінюємо. Неодноразово президент Зеленський наголошував - там живуть українці, там живуть наші громадяни. Ми маємо за них боротися. Можливість дітям із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вступати без ЗНО - один із конкретних предметних кроків у цьому напрямі", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Костюк зазначив, що з ініціативи президента Зеленського ці діти, а також діти з Криму зможуть вступати до всіх вишів України, а не за обмеженим списком, як було раніше. І в рамках квот, встановлених Міністерством освіти, а це 20% від держзамовлення для кожного вишу, зможуть навчатися безкоштовно.