Законопроект Зеленського про особливості вступу до вишів України для дітей з Криму й ОРДЛО зареєстровано у ВР
|17:01 24.06.2020
|Крым
Ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроект про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" (про особливості вступу до закладів вищої освіти осіб із тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб) 24 зареєстровано у Верховній Раді.
Як повідомляється на сайті парламенту, законопроект №3734 глава держави визначив як невідкладний, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, 22 червня президент Зеленський ініціював внесення змін до закону "Про вищу освіту", що спрощують вступ до вишів України випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.
"Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій зможуть вступати до вишів України без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і мати можливість вступити в усі виші України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз", - повідомляє прес-служба президента.
Крім того, згідно з запропонованими президентом змінами, випускники з тимчасово окупованих територій навчатимуться в українських вишах безкоштовно, через держзамовлення в межах квот.
"Це частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", - наголосив Зеленський.
Наразі такі норми діють тільки для випускників з анексованого Криму та Севастополя.
Заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк зазначив агентству "Інтерфакс-Україна", що можливість для дітей із тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей вступати до українських вишів без зовнішнього незалежного оцінювання є одним із конкретних предметних кроків у боротьбі за окуповані території.
"Із 2014 року влада постійно говорила, що "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". Але далі гасел справа не доходила. Ми це змінюємо. Неодноразово президент Зеленський наголошував - там живуть українці, там живуть наші громадяни. Ми маємо за них боротися. Можливість дітям із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вступати без ЗНО - один із конкретних предметних кроків у цьому напрямі", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.
Костюк зазначив, що з ініціативи президента Зеленського ці діти, а також діти з Криму зможуть вступати до всіх вишів України, а не за обмеженим списком, як було раніше. І в рамках квот, встановлених Міністерством освіти, а це 20% від держзамовлення для кожного вишу, зможуть навчатися безкоштовно.
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