В Печерском районном суде Киева 24 июня состоялось судебное подготовительное заседание по обвинению в госизмене в отношении экс-судьи Апелляционного суда АРК Валерия Чорнобука.

Суд объявил перерыв до 22 сентября, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Прокуратура АРК ходатайствовала об избрании меры пресечения Чорнобуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд принял ходатайство на рассмотрение и объявил перерыв. В связи с плотным графиком работы суда, рассмотрение перенесено на 22 сентября.

В пресс-службе Прокуратуры АРК напомнили, что в ходе предварительного расследования установлено, что бывший председатель Апелляционного суда АР Крым, во время российской аннексии Крыма «оказывал иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины». В ведомстве утверждают, что в течение марта 2014 совершал действия направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В октябре 2019 года Днепровский окружной административный суд принял решение не восстанавливать в должности бывшего главу апелляционного суда Крыма Валерия Чорнобука, подозреваемого в госизмене.

Чорнобук требовал восстановить его в должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

Ранее прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы апелляционного суда Крыма Валерия Чорнобука.