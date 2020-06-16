Коронавирус в Крыму: 8 случаев заражения за сутки
|16:32 24.06.2020
|Крым
Так называемый «глава» оккупированного Крыма коллаборант Сергей Аксенов сообщил о регистрации 8 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, 23 июня.
По его информации, 7 случаев выявлены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга и 1 человек обратился самостоятельно в связи с появлением симптомов, передает Флот2017.
Заболевшие граждане госпитализированы в инфекционные стационары.
С начала пандемии в оккупированном Крыму зарегистрирован 631 случай коронавирусной инфекции:
36 — завозные из-за границы,
94 — завозные из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними,
473 — выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами,
28 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.
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