Так называемый «глава» оккупированного Крыма коллаборант Сергей Аксенов сообщил о регистрации 8 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, 23 июня.

По его информации, 7 случаев выявлены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга и 1 человек обратился самостоятельно в связи с появлением симптомов, передает Флот2017.

Заболевшие граждане госпитализированы в инфекционные стационары.

С начала пандемии в оккупированном Крыму зарегистрирован 631 случай коронавирусной инфекции:

36 — завозные из-за границы,

94 — завозные из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними,

473 — выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами,

28 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.