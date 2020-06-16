«Маски скинуті». Як окупанти провели військовий парад в анексованому Криму
|16:01 24.06.2020
|Крым
Сьогодні, 24 червня, на окупованому півострові відбувся військовий парад, приурочений до річниці перемоги у Другій світовій війні.
Зокрема, у Сімферополі зібралося чимало людей, передає QHA.
Глядачам проводили термометрію і роздавали захисні маски, але багато хто з них вирішив носити їх на підборідді.
Також ніхто з присутніх не дотримувався безпечної дистанції — люди стояли у кілька рядів впритул один до одного.
Зокрема варто зазначити, що серед глядачів було багато літніх людей, і вони також були або без масок, або з маскою на підборідді.
Також не дотримувалися заходів безпеки і представники «влади» анексованого Криму — Сергій Аксьонов і «спікер парламенту» Володимир Константинов.
Константинов на свої сторінці повідомив, що сьогодні вони відкрили пам’ятник генерал-лейтенанту, герою Радянського Союзу Ашоту Апетовичу Аматуні.
Судячи з фото і відеоматеріалів, які Аксьонов розмістив у себе на сторінці, він вітав ветеранів, не дотримуючись заходів безпеки.
Трохи інакше проводили парад у окупованій Керчі. Там «поліцейські» перевіряли наявність масок у людей.
Незважаючи на це, там була значна кількість людей, котрі після проходження «поліцейського контролю» знімали маски і не дотримувалися соціальної дистанції.
Щодо допуску ветеранів, то тут теж була інша система, ніж у Сімферополі — вони проходили винятково за списками і за наявності негативного тесту на COVID-19.
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