Сьогодні, 24 червня, на окупованому півострові відбувся військовий парад, приурочений до річниці перемоги у Другій світовій війні.

Зокрема, у Сімферополі зібралося чимало людей, передає QHA.

Глядачам проводили термометрію і роздавали захисні маски, але багато хто з них вирішив носити їх на підборідді.

Також ніхто з присутніх не дотримувався безпечної дистанції — люди стояли у кілька рядів впритул один до одного.

Зокрема варто зазначити, що серед глядачів було багато літніх людей, і вони також були або без масок, або з маскою на підборідді.

Також не дотримувалися заходів безпеки і представники «влади» анексованого Криму — Сергій Аксьонов і «спікер парламенту» Володимир Константинов.

Константинов на свої сторінці повідомив, що сьогодні вони відкрили пам’ятник генерал-лейтенанту, герою Радянського Союзу Ашоту Апетовичу Аматуні.

Судячи з фото і відеоматеріалів, які Аксьонов розмістив у себе на сторінці, він вітав ветеранів, не дотримуючись заходів безпеки.

Трохи інакше проводили парад у окупованій Керчі. Там «поліцейські» перевіряли наявність масок у людей.

Незважаючи на це, там була значна кількість людей, котрі після проходження «поліцейського контролю» знімали маски і не дотримувалися соціальної дистанції.

Щодо допуску ветеранів, то тут теж була інша система, ніж у Сімферополі — вони проходили винятково за списками і за наявності негативного тесту на COVID-19.