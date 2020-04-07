Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
|15:45 24.06.2020
|Болгария
Влада Болгарії продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу до 15 липня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал NOVA TV.
"У цей період ми не будемо вводити нові або старі жорсткі заходи, але будемо спиратися на ті, які застосовуємо зараз", - сказав глава МОЗ Болгарії Кіріл Ананієв.
Він підкреслив, що вимоги щодо дотримання соціальної дистанції та особистої гігієни залишаються в силі.
Контроль за дотриманням цих заходів буде значно посилений.
Нагадаємо, Болгарія знову зобов’язала всіх носити маски у закритих приміщеннях у зв’язку зі зростанням числа нових випадків коронавірусу.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов буде оштрафований за вхід до церкви без маски.
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