Влада Болгарії продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу до 15 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал NOVA TV.

"У цей період ми не будемо вводити нові або старі жорсткі заходи, але будемо спиратися на ті, які застосовуємо зараз", - сказав глава МОЗ Болгарії Кіріл Ананієв.

Він підкреслив, що вимоги щодо дотримання соціальної дистанції та особистої гігієни залишаються в силі.

Контроль за дотриманням цих заходів буде значно посилений.

Нагадаємо, Болгарія знову зобов’язала всіх носити маски у закритих приміщеннях у зв’язку зі зростанням числа нових випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов буде оштрафований за вхід до церкви без маски.