На кордоні затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства

15:30 24.06.2020   Молдова

 Прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку через спробу вбивства, крадіжку та грабіж у Швейцарії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Цієї ночі в пункті пропуску "Виступовичі", що на кордоні з Білоруссю, прикордонники Житомирського загону зафіксували спрацювання бази даних "Інтерполу". Інформаційна система Міжнародної кримінальної поліції спрацювала під час оформлення на в’їзд в Україну 34-річного громадянина Республіки Молдова. Виявилося, що іноземець знаходиться у міжнародному розшуку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з надходженням сигналу прикордонники відділу "Овруч" одразу затримали злочинця та по даному факту проінформували представників Укрбюро Інтерполу.

Охоронці кордону з’ясували, що чоловік підсів до вантажівки на під’їзді до державного кордону, попросивши водія його підвезти. Молдованин пояснив також, що прямував з Росії та мав намір потрапити в Молдову, транзитом через Білорусь та Україну.

"Співробітники Укрбюро Інтерполу підтвердили, що громадянина Молдови дійсно знаходиться у розшуку та повідомили, що його з жовтня 2018 року розшукують правоохоронні органи Швейцарії за спробу умисного вбивства, крадіжку та грабіж", - додається у повідомленні.

Наразі іноземця встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до країни-запитувача з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, військовослужбовці Одеського прикордонного загону затримали чоловіка, який розшукується правоохоронними органами Республіки Молдова за організацію нелегальної міграції на території Республіки.



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