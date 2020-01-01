Україна та Італія вийшли з російського космічного проєкту

15:15 24.06.2020   Украина

Українські та італійські вчені вийшли з російського космічного проєкту «Гамма-400», що планували до запуску на 2030 рік. Проєкт передбачає створення астрофізичної космічної обсерваторії для спостереження за джерелами гамма-випромінювання у Всесвіті.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на наукового співробітника Фізичного інституту РАН Аркадія Гальпера, передає  Укрінформ.

«З українцями ми просто були змушені припинити роботи, адже їх вченим ніби у ввічливій формі їх керівництво рекомендувало не брати участь», - сказав Гальпер.

За його словами, київські фахівці мали виготовити детектори - прозорі кристали, проходячи через які гамма-частинка втрачає енергію, завдяки чому її можна виміряти. Також їх завданням було створення апаратури, що вимірює електромагнітну обстановку.

За словами Гальпера, італійська сторона відмовилася від участі в проекті через адміністративні причини. Планувалося, що італійці зроблять для обсерваторії частину приладу, який вимірює кут прильоту гамма-частинки. Тепер всю цю частину роботи мають зробити в Росії. Водночас, взяти участь у проекті погодилася Білорусь. Акт про наміри проводити спільну роботу був підписаний на рівні академій наук.

Запуск обсерваторії планується на 2030 рік. «Гамма-400» призначена для отримання даних з метою визначення природи «темної матерії» у Всесвіті, розвитку теорії походження високоенергічних космічних променів і фізики елементарних частинок, дослідження космічного гамма-випромінювання в діапазоні високих енергій і рентгенівського випромінювання, реєстрації заряджених частинок космічних променів, пошуку і дослідження гамма-сплесків.

Показовим прикладом російських наукових довгобудів є космодром Східний в Амурській області РФ. Будівельні роботи там почалися в 2012 році й досі не закінчилися. За цей час було відкрито багато кримінальних справ за розкрадання і нецільове витрачання коштів.



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