Термометрии не было, масок не хватило: так подготовились к параду в оккупированной Керчи
|15:01 24.06.2020
|Крым
В оккупированной Керчи 24 июня прошел парад Победы.
Вадим Мозговой вчера сообщал, что "правительство" аннексированного полуострова разработало меры безопасности для посещения парадов Победы, - передает Керчь.ФМ.
«Во время проведения мероприятия необходимо будет обязательно соблюдать санитарно-противоэпидемиологические требования: масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. На входе к месту проведения будет проводиться термометрия (дистанционное измерение температуры) и контроль соблюдения масочного режима. Координация расположения зрителей будет проводиться волонтерами», – рассказывал Мозговой вчера.
Однако, в Керчи все пошло не по плану.
В 9:30 часов на входах в зону для просмотра парада, керчанам и гостям города раздавали бесплатно маски.
В 9:50 часов они у волонтеров уже закончились. Пока журналист стоял у входа, людей без масок не пускали, но позже вход открыли для всех. Температуру ни у кого не измеряли.
О соблюдении дистанции можно и не говорить, ее никто не соблюдал.
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