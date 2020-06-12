В оккупированной Керчи 24 июня прошел парад Победы.

Вадим Мозговой вчера сообщал, что "правительство" аннексированного полуострова разработало меры безопасности для посещения парадов Победы, - передает Керчь.ФМ.

«Во время проведения мероприятия необходимо будет обязательно соблюдать санитарно-противоэпидемиологические требования: масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. На входе к месту проведения будет проводиться термометрия (дистанционное измерение температуры) и контроль соблюдения масочного режима. Координация расположения зрителей будет проводиться волонтерами», – рассказывал Мозговой вчера.

Однако, в Керчи все пошло не по плану.

В 9:30 часов на входах в зону для просмотра парада, керчанам и гостям города раздавали бесплатно маски.

В 9:50 часов они у волонтеров уже закончились. Пока журналист стоял у входа, людей без масок не пускали, но позже вход открыли для всех. Температуру ни у кого не измеряли.

О соблюдении дистанции можно и не говорить, ее никто не соблюдал.