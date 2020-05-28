Відомий своїм чадним димом авіаносець Росії "Адмирал Кузнецов" простоїть на ремонті ще декілька років.

Про це говорить інформація про ремонт корабля, яка розміщена на порталі державних закупівель РФ, передає "Діфенс Експрес".

Відповідно до тендерних умов роботи з очищення та фарбування корабля буде тривати до 31 серпня 2022 року, а дія договору має завершитись до 30 листопада. Вартість робіт визначена у 252 млн рублів (приблизно 3,6 млн доларів).

Таким чином, попередній план ремонту та модернізації "Адмирала Кузнецова" істотно збільшено майже удвічі. За попереднім планом він мав тривати з жовтня 2017 по кінець 2020 року. І це не рахуючи інших можливих затримок.

Зазначимо, що єдиний російський авіаносець встав на ремонт одразу після походу до берегів Сирії з листопада 2016 по січень 2017 року. Це було перше використання корабля та його авіаційного крила у реальних бойових умовах.



"Дим вітчизни" від "Адмирала Кузнецова"

Після цього походу, російський авіаносець прославився на весь світ завдяки чадному диму, який він залишав за собою. Повідомлялось про проблеми з енергетичною установкою, а також неспроможності корабля розвинути максимальну швидкість.

А саме бойове використання вилилось у 420 вильотів під час яких було втрачено один МиГ-29К та один Су-33, які розбились під час посадок. Окрім того, частина авіагрупи знаходилась не авіаносці, а на наземному аеродромі "Хмеймім".

Таким чином, перший та єдиний бойовий похід "Адмирала Кузнецова" у всіх деталях показав реальну боєготовність авіаносця попри всі спроби Кремля зробити на цьому піар-акцію. Окрім того, одразу після повернення корабель поставили на ремонт та модернізацію, яка обійдеться, щонайменше, у 86 млдр рублів (понад 1,25 млрд доларів).

Проте невдачі догнали "Адмирал Кузнецов" вже і у рідній бухті - у жовтні 2019 року затонув плавучий док ПД-50, в якому знаходився авіаносець. А у грудні 2019 на кораблі сталась пожежа, яка завдала збитки у 500 млн рублів (7,3 млн доларів).

Але попри все Кремль продовжує чіплятись за свій єдиний авіаносець для підтримки "скрепи" про військову могутність та говорячи, що тільки наддержави мають у своєму флоту авіаносці. Водночас, наприклад, у складі ВМС США налічується 11 атомних авіаносців класу Nimitz, у Великобританії та Китаю по два.