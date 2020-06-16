Гражданского журналиста, фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»​ Руслана Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы. В течение месяца он будет проходить судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом общественному объединению «Крымская солидарность» сообщил его отец Сервер Сулейманов.

«Я узнал о том, что Руслан в психиатрической больнице, когда пришел в СИЗО-1 Симферополя, чтобы сделать передачу двум своим сыновьям – Эскендеру и Руслану. Они оба арестованы и сидят в одном изоляторе сейчас. Но для Руслана у меня не приняли и сказали, что он на месяц отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу», – рассказал мужчина.

Руслан Сулейманов – учитель физики, гражданский журналист и стример «Крымской солидарности».

Ранее сообщалось, что у Руслана Сулейманова, ухудшилось состояние здоровья в СИЗО Симферополя.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизб ут-Тахрир». Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.