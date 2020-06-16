Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова відмахнулася від слів заступника міністра закордонних справ Василя Боднара про те, що Росія як і раніше має платити Україні $100 млн на рік за розміщення Чорноморського флоту в Криму.

Про це повідомляє Цензор.Нет.

"Уже не знають, що й вигадати, аби діло не робити", - сказала Захарова, коментуючи слова Боднара.

Раніше заступник міністра закордонних справ України заявив, що Росія як і раніше повинна виплачувати Києву $ 100 млн на рік за базування Чорноморського флоту, як це відбувалося до окупації Криму РФ.

"Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ в Криму. Ми вважаємо, що вони повинні діяти, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", - сказав Боднар.

Разом з тим, заступник міністра висловив упевненість, що Росія заплатить не тільки за договорами, а й за агресію проти України та окупацію територій. За словами Боднара, крім міжнародних позовів України проти Росії, позови також подають державні і приватні компанії.

Після окупації Росією українського Криму президент РФ Володимир Путін 2 квітня 2014 року підписав закон про припинення дії чотирьох російсько-українських угод по Чорноморському флоту РФ, які визначали умови і статус його перебування на півострові.