Ухвалення поправок до Конституції РФ не узаконить окупацію Криму, - в МЗС України відповіли на заяви Клішаса
|14:01 24.06.2020
|Крым
Конституційні поправки, що закріплюють суверенітет і територіальну цілісність Росії, ніяк не вплинуть на незаконність окупації Криму з точки зору міжнародного права.
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.Нет.
"Будь-які зміни у внутрішньому законодавстві будь-якої країни не можуть нівелювати її зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися договорів, де вона виступає як одна зі сторін. Тож Росії все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права", - зазначила представниця МЗС.
Катерина Зеленко також висловила переконаність у тому, що в майбутньому Росія обов'язково повернеться до теми окупації Криму, попри нинішнє небажання Кремля вести переговори про деокупацію півострова.
"Врешті-решт, їй доведеться повернутися в конструктивне русло виконання норм міжнародного права. Це завдання не тільки України, а й усіх країн-партнерів, оскільки мілітаризація Криму загрожує безпеці всього Чорноморського регіону", - підсумувала Зеленко.
Нагадаємо, російський сенатор Андрій Клішас сказав, що запропонована Володимиром Путіним поправка до Конституції Росії про захист суверенітету країни необхідна для того, щоб "жоден орган державної влади, включно з президентом, або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні".
У Росії та окупованому нею Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.
Ще на цю тему:
Захарова у відповідь на слова про борг РФ за розміщення флоту в Криму: "Уже не знають, що й вигадати"
ФСБ клопотатиме про подальший арешт затриманого на адмінкордоні українського військового – адвокат
Мировое сообщество не верит словам Путина о «демократическом присоединении Крыма» – Зеленко
«З 2014 року відкрито 21 505 кримінальних проваджень, пов'язаних з російською окупацією Криму і Донбасу» — СБУ
Суд у РФ не допустив архієпископа ПЦУ Климента до захисту кримчанина Олега Приходько
Екс-прокурор Наталя Поклонська дала згоду балотуватися на "виборах мера" Севастополя