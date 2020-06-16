Конституційні поправки, що закріплюють суверенітет і територіальну цілісність Росії, ніяк не вплинуть на незаконність окупації Криму з точки зору міжнародного права.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає Цензор.Нет.

"Будь-які зміни у внутрішньому законодавстві будь-якої країни не можуть нівелювати її зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися договорів, де вона виступає як одна зі сторін. Тож Росії все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права", - зазначила представниця МЗС.

Катерина Зеленко також висловила переконаність у тому, що в майбутньому Росія обов'язково повернеться до теми окупації Криму, попри нинішнє небажання Кремля вести переговори про деокупацію півострова.

"Врешті-решт, їй доведеться повернутися в конструктивне русло виконання норм міжнародного права. Це завдання не тільки України, а й усіх країн-партнерів, оскільки мілітаризація Криму загрожує безпеці всього Чорноморського регіону", - підсумувала Зеленко.

Нагадаємо, російський сенатор Андрій Клішас сказав, що запропонована Володимиром Путіним поправка до Конституції Росії про захист суверенітету країни необхідна для того, щоб "жоден орган державної влади, включно з президентом, або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні".

У Росії та окупованому нею Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.