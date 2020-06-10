Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 600 000
|13:45 24.06.2020
|Россия
У Росії станом на 24 червня кількість інфікованих коронавірусом перевищила 600 тисяч. Про це свідчать дані федерального оперативного штабу по боротьбі з епідемією.
Всього від початку епідемії захворіли, за офіційними даними, 606 881 людина, одужали 368 822, померли 8 513, передає Радіо Свобода.
На початку епідемії переважна кількість випадків припадало на Москву і Московську область, однак зараз вони становлять менш, ніж половину випадків – 272 292.
Статистика федерального штабу часто не збігається з регіональною, а його дані щодо смертності можуть в кілька разів відрізнятися в меншу сторону від даних Росстату і регіонів. Чиновники пояснюють це різними методиками підрахунку, чому дані не коригуються за однією методикою – не уточнюється.
На фоні зростання кількості інфікованих у столиці Росії Москві 24 червня відбудеться військовий парад, присвячений Дню Перемоги, відкладений у травні через пандемію коронавірусу.
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