ФСБ клопотатиме про подальший арешт затриманого на адмінкордоні українського військового – адвокат

13:28 24.06.2020   Крым

У Криму підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя цього тижня має розглянути клопотання прикордонної служби російської ФСБ про продовження запобіжного заходу українському військовому Євгену Добринському, затриманому раніше біля адмінкордону анексованого Криму із Херсонською областю.

Про це повідомив проєктові Радіо Свобода адвокат українського військового Іслям Веліляєв.

«26 червня о 11:30 відбудеться судове засідання по продовженню запобіжного заходу щодо Євгена Добринського. За попередніми даними, дізнання вийшло з клопотанням про продовження запобіжного заходу на два місяці. Які перспективи і які прогнози? Природно, я буду наполягати на зміні запобіжного заходу на більш м’яку форму, як і раніше (домашній арешт, зобов’язання явки – ред.). Практика свідчить про протилежне, практично всі клопотання автоматично продовжуються», – повідомив адвокат.

За його словами, родичі Добринського надають всі необхідні документи для суду.

«З родичами я постійно на зв’язку – з дружиною, матір’ю, сестрою. Ми постійно зідзвонюємося», – розповів Веліляєв.

Він зазначив, що командири Добринського також цікавляться подальшою долею українського військового, але «пасивно» беруть участь в його захисті.

«З боку України поки ніяких рухів у бік будь-яких вимог щодо поліпшення умов утримання мого підзахисного, або їх змін. Виходив на зв’язок безпосередній командир Добринського, він теж цікавиться в плані того, що з ним буде далі і які перспективи. Він обіцяв звернутися безпосередньо до свого командування, щоб підтримали Добринського», – розповів адвокат.

На питання, чи можуть українського військового внести у список на обмін утримуваними особами між Росією і Україною, Веліляєв сказав, що «це залежить від української влади».

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 19 червня відхилив апеляційну скаргу на арешт українського військового Євгена Добринського.

Раніше постійний представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк повідомив, що Україна вимагає від Росії негайно звільнити українського військового Євгена Добринського.

Після інформації про арешт в анексованому Криму українського військовослужбовця Євгена Добринського уповноважений України з питань захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко відправив листи правоохоронним органам Росії та російському омбудсмену Тетяні Москальковій щодо з’ясування правових підстав затримання громадянина України. Однак відповіді досі немає.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що 30 травня приблизно о п’ятій ранку на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець. Пізніше в ЗСУ повідомили, що зниклий – Євген Добринський.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував його на місяць. Захист українського військового подав апеляційну скаргу на це рішення.

Перед цим про затримання Добринського повідомила російська ФСБ. Щодо українського військового порушили кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, імовірно, наркотичного походження, її відправили на експертизу».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ про затриманого українського військового.



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