Джапарова на зустрічі з італійським послом підняла питання повернення Марківа
|13:15 24.06.2020
|Крым
У вівторок, 23 червня, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова провела зустріч з послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа.
Під час зустрічі дипломат підняла питання повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, ув’язненого в Італії, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.
"Еміне Джапарова порушила питання справи військового Національної гвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії. Вона наголосила на чутливості цього питання в українському суспільстві, а також увазі до нього з боку керівництва держави. У цьому зв’язку Еміне Джапарова висловила очікування, що під час триваючого апеляційного процесу справедливість буде забезпечена і Віталій Марків повернеться на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Також сторони обговорили санкційну політику в умовах триваючої агресії РФ.
"Еміне Джапарова наголосила, що Україна розглядає Італію як важливого політичного та економічного партнера, а також подякувала за підтримку територіальної цілісності та державного суверенітету України. Вона наголосила, що дотримання санкційного режиму проти Росії є головним підтвердженням політики невизнання окупації українських територій", - повідомляють у відомстві.
Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.
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