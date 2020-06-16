У вівторок, 23 червня, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова провела зустріч з послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа.

Під час зустрічі дипломат підняла питання повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, ув’язненого в Італії, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.

"Еміне Джапарова порушила питання справи військового Національної гвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії. Вона наголосила на чутливості цього питання в українському суспільстві, а також увазі до нього з боку керівництва держави. У цьому зв’язку Еміне Джапарова висловила очікування, що під час триваючого апеляційного процесу справедливість буде забезпечена і Віталій Марків повернеться на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили санкційну політику в умовах триваючої агресії РФ.

"Еміне Джапарова наголосила, що Україна розглядає Італію як важливого політичного та економічного партнера, а також подякувала за підтримку територіальної цілісності та державного суверенітету України. Вона наголосила, що дотримання санкційного режиму проти Росії є головним підтвердженням політики невизнання окупації українських територій", - повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.