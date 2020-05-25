Збройні сили України отримали ракети Javelin
|12:15 24.06.2020
|Украина
Для потреб Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає Укрінформ.
"До України у рамках пілотного проєкту 16 червня за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.
Проєкт передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів упродовж всього життєвого циклу.
Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.
"Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами", - додали у МОУ.
У березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок Javelin. У жовтні 2019 року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10-ти пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.
У грудні 2019 року Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії Javelin виробництва США.
17 червня 2020 року США передали Україні військове обладнання, в тому числі рації та протитанкові ракети Javelin.
Ще на цю тему:
США підготували ракети Javelin для відправлення в Україну
Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів
США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та іншого обладнання на $600 млн / Доповнено
У посольстві України в США пояснили закупівлю партії ракет Javelin
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря
США затвердили оборонну допомогу Україні у $250 мільйонів
Пентагон назвав Україну «важливим партнером» у «стратегічному суперництві з Росією»
США передали Україні військової допомоги на 25 мільйонів доларів