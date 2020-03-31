В Україні за добу — 940 випадків COVID-19
|11:01 24.06.2020
|Украина
Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені за добу 940 нових випадків коронавірусу.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби, передає Укрінформ.
Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені 39 014 випадки COVID-19, за добу — 940 нових випадків.
Зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужало 453 людини.
Загалом померло 1051 людина, одужали - 17 409.
Наголошується, що збільшення кількості хворих сталося через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій з протидії епідемії.
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