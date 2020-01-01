Сильні повені затопили 90 сіл в 19 районах Румунії.



Про це у вівторок, 23 червня, повідомило румунське видання Hotnews, передає Главком.



За даними влади, затоплені сотні домогосподарств, в кількох селах рятувальникам довелося евакуювати жителів.



Найгірша ситуація в селі Васлує, де загинула 77-річна жінка. Вода перекрила кілька загальнонаціональних доріг в регіонах Молдова і Трансільванія.



Також зупинено залізничний рух в районі Алба, де п'ять поїздів застрягли в залитій водою колії.



До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.



Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.



Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.



У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.