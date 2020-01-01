Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
|11:31 24.06.2020
|Румыния
Сильні повені затопили 90 сіл в 19 районах Румунії.
Про це у вівторок, 23 червня, повідомило румунське видання Hotnews, передає Главком.
За даними влади, затоплені сотні домогосподарств, в кількох селах рятувальникам довелося евакуювати жителів.
Найгірша ситуація в селі Васлує, де загинула 77-річна жінка. Вода перекрила кілька загальнонаціональних доріг в регіонах Молдова і Трансільванія.
Також зупинено залізничний рух в районі Алба, де п'ять поїздів застрягли в залитій водою колії.
До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.
Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.
Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.
У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.
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