Загрози для світової безпеки нікуди не поділися з початком пандемії COVID-19. Цими загрозами генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає тероризм, “наслідки підйому Китаю”, а також “більш наполегливу Росію” з її “агресивними діями щодо України”.

Про це він розповів в інтерв’ю DW у вівторок, 23 червня, передає УНН.

Столтенберг особливо відзначив необхідність виділення коштів на протистояння цим викликам. Треба мати можливість боротися із загрозами як у сфері безпеки, так і в галузі охорони здоров'я, а не вибирати між ними, відзначив він.

Генсек НАТО також назвав ФРН "дуже сильним та важливим союзником", який має найбільший оборонний бюджет у Євросоюзі і третій за розміром в Альянсі. Берлін "значно більше інвестує в оборону", відзначив він. При цьому Столтенберг очікує, що всі країни НАТО виконають обіцянку виділяти на військові потреби Альянсу не менш ніж два відсотки ВВП.

Водночас Столтенберг піддав критиці намір президента США Дональда Трампа скоротити на 9500 осіб кількість американських військовослужбовців у ФРН. За словами генсека, він обговорював з американським президентом присутність військового контингенту США у Європі. У цій розмові Столтенберг підкреслив, що наявність цього контингенту є важливою не лише для НАТО, але й для Вашингтона, оскільки "мир та стабільність у Європі роблять свій внесок у безпеку Північної Америки".

За словами Столтенберга, міністр оборони США Марк Еспер запевнив, що остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, і Сполучені Штати ще проведуть консультації із союзниками по НАТО.