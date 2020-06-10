ЄС готується заблокувати в'їзд для громадян США, Бразилії та Росії - NYT

11:19 24.06.2020   Россия

Країни ЄС розглядають можливість відкрити кордони для подорожей вже наступного місяця, однак при цьому зберігатиметься заборона для в'їзду жителів країн, де зафіксований найвищий рівень захворюваності на COVID-19.

Про це повідомило в вівторок видання The New York Times, яке отримало у розпорядження проєкти документів з обмеженнями для подорожей країнами ЄС, передає Укрінформ.

"Країни Європейського Союзу, які поспішають відновити свою економічну діяльність та знову відкрити кордони після місяців обмежень від коронавірусу, готуються заблокувати в'їзд для жителів Америки через те, що Сполучені Штати не змогли взяти під контроль поширення (захворювань – ред.)", - зазначається в повідомленні.

Крім того, ЄС розглядає можливість тимчасової заборони для в'їзду на свою територію мешканців Бразилії й Росії, які перебувають на другій і третій сходинці після США за кількістю хворих на COVID-19, а також ряду інших країн.

Очікується, що ЄС відкриє кордони з 1 липня.

Зараз, як повідомляє NYT, країни Євросоюзу розглядають на рівні міністерств внутрішніх справ два списки дозволеного в'їзду для іноземців, де враховується кількість хворих на 100 тисяч населення. У обох переліках США, Бразилія та РФ відсутні. Списки ще не затверджені остаточно, втім очікується, що рішення буде прийняте вже наступного тижня.

Нагадаємо: за останніми даними, у США офіційно зареєстровано 2,342 млн інфікованих коронавірусом, у Бразилії – 1,106 млн, у Росії – 598,8 тисячі осіб.



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