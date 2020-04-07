Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину

10:42 24.06.2020   Болгария

Прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова оштрафують на 153 євро за порушення вимог карантину — він прийшов до церкви без маски.

Про це повідомляє The Sofia Globe із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Болгарії, передає Укрінформ.

"Прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова та членів його оточення оштрафують на близько 153 євро за порушення наказу МОЗ щодо носіння маски у закритих приміщеннях, після того як 23 червня Борисов відвідав церкву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штраф також повинні будуть заплатити журналісти, фотографи й знімальні групи, які також зайшли до церкви без масок.

За день до цього Міністерство охорони здоров’я Болгарії на тлі нехтування людьми правил карантину знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях.

Як повідомлялося, за даними ресурсу Worldometer, станом на 24 червня у світі зареєстровано 9 354 326 випадків захворювання на COVID-19. З них 479 816 – летальні. 5 041 813 особи уже вилікувалися від коронавірусної хвороби.



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