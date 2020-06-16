Мировое сообщество не верит словам Путина о «демократическом присоединении Крыма» – Зеленко

10:30 24.06.2020   Крым

Недавние заявления президента России Владимира Путина о том, что аннексия Крыма Россией в 2014 году «была демократическим выбором населения полуострова», не находят поддержки в международном сообществе.

Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Мне кажется, тут можно говорить о попытке России навязать какую-то свою реальность как своей внутренней аудитории, так и международному сообществу, но, как мы видим, подобные сигналы не находят поддержки в мире», – считает представительница МИДа.

Екатерина Зеленко напомнила, что на прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил решение про продление секторальных санкций против России, кроме того, из года в год Генеральная ассамблея ООН принимает резолюции, которые осуждают нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и постоянную милитаризацию полуострова.

«Словом, международное сообщество уже давно поняло, где реальные факты, а где дымовая завеса, за которой скрываются преступления и нарушения норм международного права», – заключила Зеленко.

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла на телеканале «Россия-1» 21 июня, высказал мнение, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий», а аннексированный Крым, по его словам, «всегда был российским».

Также Путин в очередной раз сказал, что аннексия Крыма Россией в 2014 году была «демократическим выбором населения полуострова».



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