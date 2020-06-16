«З 2014 року відкрито 21 505 кримінальних проваджень, пов'язаних з російською окупацією Криму і Донбасу» — СБУ

10:17 24.06.2020   Крым

Від початку російської незаконної анексії Криму та збройної агресії на території Донбасу в 2014 році Служба безпеки України розслідувала або досі розслідує 21 505 кримінальних проваджень.

Про це в СБУ розповіли у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Підозрюються 5359 осіб у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, щодо посягання на її територіальну цілісність, проти громадської безпеки (тероризм) та інших тяжких злочинів, пов’язаних з проведенням АТО, ООС та анексією АР Крим, — повідомили в службі.

При цьому 1747 людей за цими підозрами взято під варту за рішеннями українських судів.

За останні шість років до судів направили 3030 кримінальних справ стосовно 3322 учасників терористичних організацій, незаконних воєнізованих і збройних формувань, зрадників, колабораціоністів та інших осіб, що вчинили злочини вказаної категорії.

В СБУ зазначили, що отримали 1119 кримінальних проваджень щодо тероризму та участі в НЗФ, в яких фігурують підозрюваними 325 осіб. З них 25 осіб судовими рішеннями утримувалися під вартою.

«Програмою відомства «На тебе чекають вдома» станом на початок 2020 року скористалися понад 390 осіб», — додали в СБУ.

Нагадаємо, що програма «На тебе чекають вдома» запроваджена в серпні 2015 року. Згідно з нею після судової перевірки від кримінальної відповідальності звільняються особи, які добровільно відмовилися від участі в НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах, готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такого формування, та припиненні їхньої діяльності.

 



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