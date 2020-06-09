Уряд Молдови продовжив режим НС у сфері охорони здоров'я до 15 липня

09:46 24.06.2020   Молдова

Уряд Молдови на засіданні у вівторок ухвалив рішення щодо продовження режиму надзвичайного стану в галузі суспільної охорони здоров'я в зв'язку з пандемією коронавірусу до 15 липня.

У країні з 17 березня до 15 травня діяв режим надзвичайного стану. Після нього до 30 червня був введений режим НС у сфері охорони здоров'я. Уряд вирішив продовжити цей режим у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомила прес-служба уряду, на засіданні зазначалося, що нині в Молдові зареєстровано 14 363 випадки зараження COVID-19, під наглядом перебувають 25 455 осіб. Лікування в домашніх умовах проходять 2 442 заражених коронавірусом, у лікарнях - 2112 пацієнтів, зокрема 476 у важкому стані. Вилікувалися 8019 людей, 490 - померли.

Згідно з прийнятою постановою уряду, зберігаються обмеження на масові заходи, поїздки за кордон, перебування в громадських місцях у групах понад трьох осіб і осіб старше 63 років.

"Всі органи влади, юридичні та фізичні особи, економічні агенти всіх форм власності зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції в один метр, а також особистої гігієни, яка включає регулярне миття рук і гігієни респіраторних органів. Комісія прийняла рішення ввести обов'язкове носіння масок у громадському транспорті, магазинах, закритих приміщеннях, які є громадськими місцями", - йдеться в документі.

У постанові зазначається, що вжиті заходи можуть бути доповнені новими обмеженнями або скасовані - в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації.



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