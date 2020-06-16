У центрі тимчасово окупованого Севастополя розмістили банер із зображенням Йосипа Сталіна та написом “Ну що, товариші, тепер ви зрозуміли хто такі вороги народу?”.

Про це повідомляє УНН.

“У центрі Севастополя місцеві комуністи розмістили банер із зображенням радянського керівника Йосипа Сталіна. Зробили вони це після розпуску двох районних рад міста – Ленінської та Гагарінської за рішенням суду. Напередодні ліквідації рад депутати-“єдинороси” колективно склали свої повноваження”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що комуністи виступали категорично проти складання депутатських повноважень, називали рішення депутатів зрадою і “ударом в спину севастопольцям”.

“Банер із портретом Сталіна з'явився на газоні уздовж жвавої дороги вулиці Генерала Петрова після рішення місцевого суду про правомірність розпуску райрад Севастополя. На портреті Сталін запитує: “Ну що, товариші, тепер ви зрозуміли хто такі вороги народу?” - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банер чорного кольору, оскільки він символізує колір зради депутатів від “Єдиної Росії”.

Нагадаємо, напередодні річниці депортації кримських татар у Криму підняли у повітря портрет Сталіна.