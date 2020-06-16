У Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд не допустив архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України (ПЦУ) в якості громадського захисника в кримінальній справі українського активіста з окупованого Криму Олега Приходька, якого ФСБ обвинувачує в нібито підготовці до теракту в Саках, а також у виготовленні вибухівки.

Про це повідомляє «Кримська солідарність», передає Центр журналистских расследований.

Климент пояснив, що повинен надавати духовну підтримку, і знає Олега Приходько з 1998 року, коли він при будівництві церкви в Євпаторії виконував зварювальні роботи.

Російський прокурор виступив проти допуску священика в якості громадського захисника. Суд залишив клопотання про допуск в якості громадського захисника архієпископа Климента без задоволення.

Як повідомлялось, 2 квітня «Роздольненський районний суд» окупованого Криму дозволив архієпископу Сімферопольскому і Кримському УПЦ КП Клименту стати громадським захисником на процесі за звинуваченням Володимира Балуха в нібито «дезорганізації діяльності» Роздольненського ІТТ.

Нагадаємо:

9 жовтня 2019 року в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали в Саках українського активіста Олега Приходька. ФСБ обвинувачує активіста в нібито підготовці теракту і виготовленні вибухових пристроїв за ст. 205 (терористичний акт) і ст.223.1. (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв) КК РФ. За версією ФСБ, Приходько нібито готував вибух будівлі «адміністрації» міста Саки. 10 жовтня «Київський райсуд» Сімферополя заарештував активіста.

28 жовтня 2019 року ФСБ висунула обвинувачення Олегу Приходьку в нібито підготовці до теракту за ч.1 ст.30 КК РФ і ч.1 ст.205 КК РФ, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК РФ.

Росфінмоніторинг вніс Олега Приходько в «Перелік осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму».

У січні 2020 року проти Олега Приходька ФСБ висунула друге обвинувачення – в нібито придбанні та зберіганні боєприпасів. Нову справу порушили за ч.1 ст.222.1 Кримінального кодексу РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв) і приєднали до раніше порушеної справи.

У лютому стало відомо, що Приходько висунули ще один епізод обвинувачення – у нібито плануванні вибуху в будівлі генерального консульства РФ у Львові.

27 березня в Криму «суд» продовжив арешт Олегу Приходько до 15 вересня. Потім активіста етапували з Криму до російського Ростова-на-Дону, де на 9 квітня було призначене перше засідання Південного окружного військового суду у справі Приходька.