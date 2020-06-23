Журналиста Мемедеминова доставили в колонию-поселение. Он уже 20 дней на карантине из-за пандемии
|09:01 24.06.2020
|Крым
Осужденного к двум с половиной годам заключения по обвинению в публичных призывах к терроризму журналиста Мемедеминова доставили в колонию-поселение №8, которая находится в поселке Садковский Ростовской области.
Об этом «Крымской солидарности» рассказала адвокат Лиля Гемеджи, после того как посетила журналиста в колонии.
«Сегодня 23 июня 2020 года я посетила своего подзащитного Наримана Мемедеминова в колонии-поселении, куда он был отправлен после вынесения приговора Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону. Нариман чувствует себя хорошо, передавал всем слова благодарности. Сейчас он уже двадцатый день как находится на карантине. Столь усиленный карантин связан с пандемией коронавируса. Но сегодня его должны вывести из карантина в общие места поселения на территории колонии», - рассказала Гемеджи.
По ее словам, Нариману Мемедеминову осталось отбывать наказание до сентября текущего года. Также адвокат уточнила, что защита в лице Эмиля Курбединова подала заявление об условно-досрочном освобождении журналиста.
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