Осужденного к двум с половиной годам заключения по обвинению в публичных призывах к терроризму журналиста Мемедеминова доставили в колонию-поселение №8, которая находится в поселке Садковский Ростовской области.

Об этом «Крымской солидарности» рассказала адвокат Лиля Гемеджи, после того как посетила журналиста в колонии.

«Сегодня 23 июня 2020 года я посетила своего подзащитного Наримана Мемедеминова в колонии-поселении, куда он был отправлен после вынесения приговора Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону. Нариман чувствует себя хорошо, передавал всем слова благодарности. Сейчас он уже двадцатый день как находится на карантине. Столь усиленный карантин связан с пандемией коронавируса. Но сегодня его должны вывести из карантина в общие места поселения на территории колонии», - рассказала Гемеджи.

По ее словам, Нариману Мемедеминову осталось отбывать наказание до сентября текущего года. Также адвокат уточнила, что защита в лице Эмиля Курбединова подала заявление об условно-досрочном освобождении журналиста.