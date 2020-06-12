Росія довела до аварійного стану Північно-Кримський канал на окупованій території

08:31 24.06.2020   Крым

Русло Північно-Кримського каналу у напрямку Армянська і Джанкоя на окупованому Росією півострові перебуває в аварійному стані і непридатне для використання. 

Про це свідчать кадри аерозйомки квадрокоптером, отриманої Центром журналістських розслідувань з АР Крим. 

Магістральне русло Північно-Кримського каналу та його відгалуження в районі міст Армянськ і Джанкой в окупованому Криму знаходяться у вкрай занедбаному стані. Дно каналу рясно поросло деревами та кущами. Це видно на відео, що було знято над окупованою територією АР Крим за допомогою квадрокоптера та передано редакції Центру журналістських розслідувань. 

На відео помітно, що місцями відсутні бетонні плити, якими було викладено русло каналу. Крім того в руслі порослого рослинністю каналу помітні звалища відходів. 

Судячи з занедбаного технічного стану русла каналу, окупаційна влада не приділяє ніякої уваги для збереження цього важливого гірдротехнічного об’єкту.  Для відновлення його функціонування необхідні будуть значні кошти і капітальні роботи. 

Аерозйомка також зафіксувала фортифікаційні споруди, зведені окупаційними військами РФ поблизу адміністративного кордону між Херсонською областю та окупованою територією АР Крим. 

Докладніше про ситуацію навколо Північно-Кримського каналу дивіться у відеоблогу Євгенія Лешана «Вода і закон».

Нагадаємо: 

«Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища» в окупованому Криму вирішуватиме проблему нестачі води за допомогою літака, який  «створено спеціально для збільшення кількості опадів».

17 червня 2020 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який передбачав виключення Управління Північно-Кримського каналу із Переліку підприємств, що не підлягають приватизації.
Посушливе літо в окупованому Криму може спонукати Росію перейти до активних дій в Херсонській області, щоб отримати контроль над перекритим Північно-Кримським каналом, вважає Глен Говард, президент американського фонду Джеймстаун.

3 квітня 2020 року русло Північно-Кримського каналу на території Херсонської області заповнено до робочих рівнів; Крим отримає воду після деокупації.



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