Мать осужденного Теймура Абдуллаева обратилась в Общественную наблюдательную комиссию Республики Башкортостан и просит проверить условия содержания её сына в колонии в Салавате. Его удерживают в ШИЗО уже 115 дней.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает КРЫМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ.

«Мой сын Абдуллаев Теймур отбывает наказание в ИК-2 Салавате и по прибытии в колонию, в течении 4-х месяцев, без основания находится в штрафном изоляторе. Прошу посетить с целью проверки физического состояния моего сына, проверки условий отбытия наказания, питания, температуры и за какие такие нарушения он выдворен в штрафной изолятор», - обращается к комиссии Диляра Абдуллаева в письменной телеграмме.

О результатах проведенной проверки она просит наблюдательную комиссию сообщить в письменном виде.

Теймур Абдуллаев был этапирован в ФКУ «Исправительная колония №2 УФСИН России по Республике Башкортостан» в марте 2020 года. Уже на вторые сутки его поместили в штрафной изолятор, где он находится четвертый месяц по формальным причинам. Также стало известно, что в этот период времени к нему приходили оперативники ФСИН и Центра «Э» с предложением отказаться от своих взглядов и начать сотрудничать с ними, давать показания. Теймур Абдуллаев, со слов супруги, отказался.

12 октября 2016 года в микрорайонах Каменка и Строгановка Симферопольского района прошли массовые обыски в домах крымских татар мусульман. Пятерых жителей пригорода Симферополя обвинили в причастности к деятельности террористической организации. Среди них – двое родных братьев Абдуллаевых из поселка Строгановка.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор и признал всех пятерых мусульман виновными в организации и участии в деятельности в террористической организации. Теймура Абдуллаева суд приговорил к 17 годам заключения. В апелляции срок был уменьшен на полгода.