Н. Поклонська дала "згоду на вибори мера" Севастополя

08:14 24.06.2020   Крым

Рух «За правду», згідно розкладу електорального лану РФ має зайняти ліво-патріотичний фланг, враховуючи різке падіння показників громадської підтримки КПРФ та ЛДПР.

За інформацією, отриманою від представників т.зв. «Уряду Криму», адміністрація президента РФ з метою подолання основного проблемного питання запланованих на вересень п.р. виборів «губернатора міста Севастополь» - забезпечення явки виборців на фактичному рівні 25-30 відсотків («офіційний показник» складатиме 60-70 відсотків виборців міста), дала згоду на балотування кандидату від новоствореної партії «За правду» Н. Поклонської, яка наразі є депутатом Державної Думи РФ від партії «Єдина Росія», повідомляє BlackSeaNews.

Мейнстрімом руху слугуватиме критика економічної моделі правлячої партії (відмова від курсу глобалізму, посилення соціального захисту населення тощо), водночас політична платформа партії будується навколо ідеї «імперськості» Росії та необхідності підтримки «жорсткої зовнішньої політики у відстоюванні інтересів РФ» та курсу радикалізму на українському напрямку.

Участь Поклонської має за мету поперше підвищити загальну явку, а також відтягнути голоси як незадовільних діяльністю функціонерів «ЄР», так і потенційних прихильників КПРФ та ЛДПР.

Додатковим фактором підвищення уваги до перегонів слугуватиме і протистояння «місцевого та московського кандидату від влади». Згідно сценарію АП РФ, перше місце на перегонах має отримати саме Михайло Развожаєв, друге, найбільш ймовірно, Наталія Поклонська.

У разі успіху, Поклонська матиме відповідний карт-бланш на перемогу в одномандатному окрузі м. Севастополь, або отримання прохідного міста за партійним списком руху «За правду» на наступних виборах до Державної Думи РФ наприкінці 2020, або у 2021 році.



Ще на цю тему:

11:45 23.06.2020
Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувачення щодо кримської судді-зрадниці
09:45 23.06.2020
У Криму посилилося блокування українського FM радіосигналу - правозахисники
20:20 22.06.2020
Заборона масових заходів у окупованому Криму не поширюється на російський військовий парад – Аксенов
19:01 22.06.2020
Вопрос Крыма находится на повестке дня турецкой дипломатии
18:14 22.06.2020
Кримчанам хочуть спростити реєстрацію народження дитини в Україні
15:15 22.06.2020
В РФ решили "поправить" Конституцию, чтобы исключить возврат Крыма Украине: Не сможет даже президент
12:01 22.06.2020
Помпео: Росія має припинити репресії проти тих, хто в опозиції до окупації Криму
09:01 22.06.2020
Україна висловила протест через відеозвернення “представника Криму” на сесії ООН
08:12 22.06.2020
Путин высказался о Крыме и бывших республиках СССР
20:30 19.06.2020
Легализация аннексии Крыма: Москва продолжит включать крымских «общественников»-марионеток в мероприятия ООН
20:00 19.06.2020
Суд у Криму відхилив апеляцію на арешт українського військового – адвокат
16:45 19.06.2020
Незаконно засуджений у «справі диверсантів» севастополець Бессарабов сподівається на обмін – адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
Всі новини країни
Армения Армения
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
19:30 19.06.2020
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона
17:41 18.06.2020
На болгарсько-грецькому кордоні – кілометрові черги через туристів
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
14:30 23.06.2020
Скандальний грузинський журналіст жорстко принизив Путіна після чуток про замах / Відео
14:15 23.06.2020
В порт Батуми зашел корабль ВМС США «Портер»
13:00 23.06.2020
SkyUp Airlines возобновит авиарейсы в Грузию с 1 июля
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:34 22.06.2020
Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
Всі новини країни
Россия Россия
08:45 24.06.2020
Генсек НАТО назвав Китай та Росію загрозами для світової безпеки
21:00 23.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20 - 23 июня
19:30 23.06.2020
США перебрасывают на восточную границу НАТО военных и авиацию
19:15 23.06.2020
Минфин РФ анонсировал отмену мер поддержки экономики
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
Всі новини країни
Турция Турция
11:00 23.06.2020
Турецька армія отримає понад 500 дронів-камікадзе: у Росії розхвилювалися / Фото, відео
17:10 22.06.2020
Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою
13:46 22.06.2020
Туреччина почала закуповувати українські ІФА-тести для діагностики COVID-19
13:15 22.06.2020
В результаті повені у Туреччині загинули 5 людей
Всі новини країни
Украина Украина
09:01 24.06.2020
Журналиста Мемедеминова доставили в колонию-поселение. Он уже 20 дней на карантине из-за пандемии
08:31 24.06.2020
Росія довела до аварійного стану Північно-Кримський канал на окупованій території
08:14 24.06.2020
Н. Поклонська дала "згоду на вибори мера" Севастополя
08:01 24.06.2020
Мать осужденного Теймура Абдуллаева обратилась в ОНК Башкирии. Её сын находится в ШИЗО уже 115 дней
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд