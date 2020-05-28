Рух «За правду», згідно розкладу електорального лану РФ має зайняти ліво-патріотичний фланг, враховуючи різке падіння показників громадської підтримки КПРФ та ЛДПР.

За інформацією, отриманою від представників т.зв. «Уряду Криму», адміністрація президента РФ з метою подолання основного проблемного питання запланованих на вересень п.р. виборів «губернатора міста Севастополь» - забезпечення явки виборців на фактичному рівні 25-30 відсотків («офіційний показник» складатиме 60-70 відсотків виборців міста), дала згоду на балотування кандидату від новоствореної партії «За правду» Н. Поклонської, яка наразі є депутатом Державної Думи РФ від партії «Єдина Росія», повідомляє BlackSeaNews.

Мейнстрімом руху слугуватиме критика економічної моделі правлячої партії (відмова від курсу глобалізму, посилення соціального захисту населення тощо), водночас політична платформа партії будується навколо ідеї «імперськості» Росії та необхідності підтримки «жорсткої зовнішньої політики у відстоюванні інтересів РФ» та курсу радикалізму на українському напрямку.

Участь Поклонської має за мету поперше підвищити загальну явку, а також відтягнути голоси як незадовільних діяльністю функціонерів «ЄР», так і потенційних прихильників КПРФ та ЛДПР.

Додатковим фактором підвищення уваги до перегонів слугуватиме і протистояння «місцевого та московського кандидату від влади». Згідно сценарію АП РФ, перше місце на перегонах має отримати саме Михайло Развожаєв, друге, найбільш ймовірно, Наталія Поклонська.

У разі успіху, Поклонська матиме відповідний карт-бланш на перемогу в одномандатному окрузі м. Севастополь, або отримання прохідного міста за партійним списком руху «За правду» на наступних виборах до Державної Думи РФ наприкінці 2020, або у 2021 році.