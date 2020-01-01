Эмиратский фонд Mubadala интересуется семью украинскими госактивами
|21:20 23.06.2020
|Украина
Министерство иностранных дел и Фонд государственного имущества (ФГИ) провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala (ОАЭ), обсудив его участие в большой приватизации и заинтересованность в семи украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет издание Порты Украины.
«Министерство иностранных дел и наше посольство в ОАЭ работают для привлечения инвестиций в Украину. Я очень доволен, что фонд Mubadala заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, что мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестфондов делает процесс большой приватизации более конкурентным», — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Согласно сообщению, представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира заинтересовало участие в конкурсе по семи украинским предприятиям, среди которых Объединенная горно-химическая компания, «Центрэнерго» и ряд облэнерго.
Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в ОАЭ установить связь на операционном уровне между представителями Mubadala и ФГИ.
При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, которая сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.
Встреча состоялась в развитие договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и лидера ОАЭ, наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна. В ней приняли участие советник министра иностранных дел Александра Василенко, посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, представители регионального хед-офиса Mubadala, Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, его заместители Тарас Елейко и Сергей Игнатовский.
Международный инвестфонд Mubadala (штаб-квартира — Абу-Даби) — один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами на более $850 млрд.
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