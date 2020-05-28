Бомбардировщики морской авиации ЧФ России учились уничтожать в море корабли условного противника
|21:10 23.06.2020
|Крым
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника в Чёрном море.
В ходе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море надводные корабли условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
Данные, полученные от БпЛА, были переданы бомбардировщикам для применения бомбового оружия по морским целям.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270. В качестве цели был использован морской корабельный щит-мишень.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
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