Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20 - 23 июня
|21:00 23.06.2020
|Россия
По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 20 - 23 июня прошли следующие мероприятия:
1. Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на полигоне Майкопский в Адыгее.
Около месяца танковым экипажам предстоит выполнять ряд новых огневых задач с использованием усовершенствованных 125-мм снарядов повышенной мощности и противотанковых управляемых ракет, по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составит около 2 тыс. м.
Кроме того, механики-водители выполнят упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты, овраги и рвы.
В ходе полевого выхода на каждый экипаж отводится не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 20 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.
Также танковые подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого отработают различные виды боя, а также выполнят боевые стрельбы из орудий танков по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику.
Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения ЮВО, задействовано порядка 40 единиц бронемашин.
2. В мотострелковое соединение 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа во Владикавказе прибыло более 100 военнослужащих молодого пополнения из Краснодарского края, а из учебных центров Минобороны России – около 200 младших специалистов.
В рамках весеннего призыва все военнослужащие срочной службы по прибытии в часть, кроме первичного социологического изучения, также проходят обязательный углубленный медицинский осмотр, а затем помещаются на двухнедельный карантин в специально подготовленные казарменные помещения.
Во время карантина военнослужащие проживают в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые 2 часа им выдаются одноразовые маски, проветриваются помещения. Строго соблюдаются рекомендации врачей. По окончании карантинных мероприятий молодое пополнение ожидает общевоинская подготовка и церемония приведения к Военной присяге.
Общевоинская подготовка включает в себя физическую, строевую подготовку, основы владения и обслуживания вверенного оружия. Во время физической подготовки особое внимание уделяется упражнениям, развивающим силу (подтягивания на перекладине), ловкости (челночный бег, бег на 100 м), выносливости (марш-бросок на 3-5 км).
Военнослужащие срочной службы также изучают новые методы ведения одиночного боя и боя в составе подразделений. Одним из важных мероприятий для большинства военнослужащих является первый выезд на стрельбище и выполнение практического упражнения по огневой подготовке с боевой стрельбой.
Ще на цю тему:
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 18, 19 июня
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проходят курс интенсивной одиночной подготовки
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 июня
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 12 - 15 июня
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 10 , 11 июня
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 6 - 9 июня
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения