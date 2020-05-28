По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 20 - 23 июня прошли следующие мероприятия:

1. Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на полигоне Майкопский в Адыгее.

Около месяца танковым экипажам предстоит выполнять ряд новых огневых задач с использованием усовершенствованных 125-мм снарядов повышенной мощности и противотанковых управляемых ракет, по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Средняя дальность до целей составит около 2 тыс. м.

Кроме того, механики-водители выполнят упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты, овраги и рвы.

В ходе полевого выхода на каждый экипаж отводится не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 20 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

Также танковые подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого отработают различные виды боя, а также выполнят боевые стрельбы из орудий танков по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения ЮВО, задействовано порядка 40 единиц бронемашин.

2. В мотострелковое соединение 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа во Владикавказе прибыло более 100 военнослужащих молодого пополнения из Краснодарского края, а из учебных центров Минобороны России – около 200 младших специалистов.

В рамках весеннего призыва все военнослужащие срочной службы по прибытии в часть, кроме первичного социологического изучения, также проходят обязательный углубленный медицинский осмотр, а затем помещаются на двухнедельный карантин в специально подготовленные казарменные помещения.

Во время карантина военнослужащие проживают в специально оборудованных казарменных помещениях. Каждые 2 часа им выдаются одноразовые маски, проветриваются помещения. Строго соблюдаются рекомендации врачей. По окончании карантинных мероприятий молодое пополнение ожидает общевоинская подготовка и церемония приведения к Военной присяге.

Общевоинская подготовка включает в себя физическую, строевую подготовку, основы владения и обслуживания вверенного оружия. Во время физической подготовки особое внимание уделяется упражнениям, развивающим силу (подтягивания на перекладине), ловкости (челночный бег, бег на 100 м), выносливости (марш-бросок на 3-5 км).

Военнослужащие срочной службы также изучают новые методы ведения одиночного боя и боя в составе подразделений. Одним из важных мероприятий для большинства военнослужащих является первый выезд на стрельбище и выполнение практического упражнения по огневой подготовке с боевой стрельбой.