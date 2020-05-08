Морские порты Украины в январе-мае 2030 года сократили количество обработанных судов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3%, или на 256 судов — до 4552 судов.

Об этом свидетельствуют данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

В частности, Измаильский порт обработал 1171 судна, Николаевский — 720, Черноморский — 661, Одесский — 547, «Пивденный» — 516, Херсонский — 271, Мариупольский — 226, Ренийский — 181, специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» — 124, Бердянский — 120, Белгород-Днестровский — 12, Усть-Дунайский — 3.

В мае морские порты обработали 851 судно. В частности, Измаильский порт обработал 174 судна, Николаевский — 141, Одесский — 138, Черноморский — 126, «Пивденный» — 109, Херсонский — 48, Мариупольский — 42, Ренийский — 34, Бердянский — 19, СМП «Ольвия» — 15, Белгород-Днестровский — 3, Усть-Дунайский — 2.

По данным АМПУ, морские порты в апреле обработали 910 судов, в марте — 958 судов, в феврале — 875, в январе — 958.

По данным АМПУ, морские порты Украины в 2019 году увеличили количество обработанных судов по сравнению с 2018 годом на 1,7%, или на 196 судов — до 11 850 судов.