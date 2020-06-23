Імпорт нафтопродуктів через українські порти зріс на 70%
|20:40 23.06.2020
|Украина
Обсяг імпорту нафтопродуктів через морські порти в січні-травні 2020 року збільшився на 69%, до 417,3 тис. т, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (247,3 тис тонн).
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Адміністрації морських портів України (АМПУ), пише видання Економічна правда.
Лідером за обсягом імпорту залишається Одеса - за 5 місяців поставки через цей порт виросли в майже в 3 рази, до 172,4 тис. т. На другому місці порт "Південний" - 126,2 тис. т, що на 60% перевищує обсяг поставок за аналогічні 5 місяців минулого року (78,6 тис. т).
Порт Миколаїв за 5 місяців прийняв 106,3 тис. т, що більш ніж в 2 рази перевищує обсяг поставок січня-квітня 2019 року (57 тис. т).
Також поставки нафтопродуктів - метанолу - здійснювалися через порт Чорноморськ. За 5 місяці імпорт через цей порт склав 5,6 тис. т.
Порт Ізмаїл за 5 міс. 2020 року прийняв 6,7 тис. т нафтопродуктів, з яких практично весь обсяг - в травні.
Окремо в травні 2020 року імпорт через порти склав 60,6 тис. т, в порівнянні з 117 тис. т в квітні цього року.
У травні лідером за обсягом імпорту стала Одеса, прийнявши 30 тис. т; в "Південний" надійшло 25 тис. т.
У статистиці АМПУ мова йде про дизпаливі, авіаційному гасі, метанолі, маслах і інших нафтопродуктах. Наймасовішою позицією є дизельне паливо.
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