Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону отменил заседание по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир», потому что в суд из-за подготовки российского военного парада не был доставлен свидетель стороны обвинения под псевдонимом.

Об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

«Мы рассчитывали на то, что сегодня будет допрос свидетеля (обвинения) под псевдонимом. Сторона обвинения сказала, что свидетель не доставлен и это связано с парадом, с какими-то ограничительными мерами», – рассказала Гемеджи.

Она предполагает, что данный свидетель уклоняется от явки в суд, в связи с чем не могли его доставить.

«Сторона обвинения просила суд организовать явку свидетеля в судебное заседание, на что суд ответил, что может помочь только тем, что выпишет повестку данному свидетелю», – сказала адвокат.

По словам Гемеджи, суд без объяснения причин отменил заседания 25, 29, 30 июня и 2 июля. Следующее заседание назначено на 6 июля в 10 часов утра. По словам адвоката, время суда совпадает с заседанием по алуштинскому «делу Хизб ут-Тахрир», которое рассматривается в том же суде и тем же составом судей.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщал, что фигурантов второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» держали в тесной комнате без вентиляции во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста в Апелляционном военном суде города Власиха Московской области.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу.