У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів

20:15 23.06.2020   Румыния

У Румунії внаслідок сильних повеней постраждали 90 населених пунктів в 19 районах країни. Одна людина загинула в місті Васлуй.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hotnews.ro.

За даними влади, затоплені сотні домогосподарств, у декількох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати мешканців, у Васлуї загинула 77-річна жінка.

Через підтоплення закриті кілька доріг загальнонаціонального значення в регіонах Молдова та Трансільванія.

Заблокований залізничний рух у районі Алба після того, як п’ять поїздів вимушені були зупинитися через залиті водою колії.

Також, через сильні зливи на заході Сербії різко піднявся рівень води у річках, в семи муніципалітетах оголосили надзвичайний стан.



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