Экипажи больших десантных кораблей ЧФ России выполнили артиллерийские стрельбы в районе полигона Опук
|20:00 23.06.2020
|Крым
Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота страні-агрессора «Саратов», «Новочеркасск» и «Азов» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря.
Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки, пишет пресс-служба Миноборонв России.
В районе морского десантного полигона Опук экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки противника, затем в ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.
Помимо выполнения артиллерийских стрельб моряки отработали действия при угрозе применения условным противником противокорабельного оружия.
Ще на цю тему:
"Військовий комісар" з Євпаторії підозрюється у примушуванні кримчан служити в Збройних Cилах РФ
Оккупанты погонят крымских школьников-юнармейцев на парад