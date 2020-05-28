Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе летней боевой учебы проведут более 100 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений и тренировок в полевых условиях.

Большая часть учений будет проходить в горных условиях и в ночное время. Каждый военнослужащий мотострелкового подразделения базы проведет в полевых условиях более 2,5 месяцев, пишет пресс-служба МО России.

В течение летнего периода обучения многие занятия по физической подготовке будут проводиться на водной станции площадью более 750 кв. м, которая находится на береговой линии военной базы в акватории Черного моря. На этом объекте военнослужащие ЮВО освоят навыки военно-прикладного плавания, в том числе в военной форме одежды с оружием. Одновременно на водной станции смогут заниматься до 100 человек.