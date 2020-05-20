Большинство мер поддержки экономики, введенных правительством на фоне коронавирусного кризиса прекратят действие с 1 июля.

Об этом, выступая на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала», заявил во вторник, 23 июня, замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет finanz.ru.

«Мы открыли все «шлюзы» на фискальной стороне за последние пару месяцев, чтобы поддержать экономику и людей, которые не смогли обеспечивать себя из-за короновируса», - заявил Моисеев.

На фоне падения цен на нефть это привело к разбалансировке бюджетной системы. В мае нефтегазовые доходы правительства рухнули на 70%, а общие - на 41%. Собрав 889 млрд рублей в виде налогов Минфин потратил 1,554 трлн рублей, завершив месяц с дырой в размере 43% от бюджета.

Данные за июнь еще не опубликованы, однако оперативная федерального казначейства показывает, что положение казны продолжает ухудшаться: правительство ускоренно «проедает» бюджетные депозиты в банках: начав месяц с 1,369 трлн рублей, на 22 июня Минфин имел уже лишь 600 млрд.

Текущий уровень расходов противоречит бюджетному правилу, напомнил Моисеев, добавив, что «все эти меры являются временными». «Так называемая проблема 1 июля стоит перед нами в полный рост, потому что большинство этих мер будет отменено с 1 июля», - цитирует замминистра РИА Новости.

В июне правительство представило президенту Владимиру Путину план восстановления экономики за 5 триллионов рублей, который рассчитан до конца 2021 года.

С 2022-го, по словам Моисеева, Минфин намерен вернуться к бюджетному правилу, которое ограничивает траты из федеральной казны в зависимости от цен на нефть.

Чтобы оплатить план, правительство готовит крупные приватизационные сделки, сообщил замминистра: «Первые могут пройти уже этой осенью». Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», «Российских железных дорог», «Аэрофлота», «Россетей» и «Русгидро».

Несмотря на объявленные меры поддержки, правительство продолжает придерживаться «жесткой» бюджетной политики, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Хотя план восстановления экономического роста по размеру - 5% ВВП - сопоставим с немецким, почти половина его суммы - 2,3 трлн рублей из 5 трлн - это расходы на нацпроекты, которые и так были заложены в бюджет. Еще 209 млрд рублей - это вливания в капитал Внешэкономбанка, который правительство с 2014 года спасает от дефолта и которому выделило уже почти триллион.

Меры поддержки бизнеса и населения существенно меньше - 1,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП, указывает Орлова, причем действительно новые расходы - еще ниже: на прямую социальную помощь выделяется 450 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.