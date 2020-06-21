Японія до кінця 2020 року планує передати чергову партію медичного устаткування до госпіталів в містах Харків, Львів та Ірпінь на суму 1,4 млн доларів США (37.5 млн гривень за наявним курсом валют).

Як пише Військовий навігатор України, про це сказав посол Японії в Україні Такаші Кураі під час зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном, повідомляє пресслужба оборонного відомства.1

19 червня відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі.

Міністр оборони України поінформував Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні про воєнно-політичну ситуацію в Україні та навколо її кордонів, ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та заходи, що вживаються керівництвом Міністерства оборони України та командуванням Збройних Сил України з метою запобігання розповсюдженню пандемії COVID-19. Значну увагу Міністр приділив стану реалізації оборонної реформи, а також пріоритетним напрямам двостороннього співробітництва.

Посол Японії запевнив у беззаперечній підтримці стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та підтвердив принципову позицію своєї держави щодо засудження російської агресії на Сході України та невизнання незаконної анексії Криму.

"Японія з самого початку набуття незалежності Україною у 1991 році підтримувала та буде підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", — заявив пан Такаші Кураі.

Андрій Таран подякував Уряду Японії за принципову та незмінну позицію з політичної підтримки України, а також за надання суттєвої економічної та гуманітарної допомоги нашій країні. Міністр оборони наголосив на важливості подальшого розвитку воєнно-політичного діалогу між нашими державами на високому рівні та поглибленні оборонного співробітництва між Україною та Японією. Особливий наголос був зроблений на необхідності інтенсифікації напрямів співробітництва в рамках Меморандуму між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Японії щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони, підписаного у 2018 році.