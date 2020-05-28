Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» завершили выполнение задач в Индийском океане.

В ходе демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана отряд российских кораблей провёл комплекс учений, в том числе по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов, также экипажи на рейде порта Коломбо пополнили необходимые запасы материальных средств, пишет пресс-служба МО России.

При прохождении отрядом кораблей ЧФ Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива, Аденского залива и Индийского океана моряки приобрели опыт плавания и эксплуатации корабельного и судового вооружения, технических средств и оборудования в южных широтах.

В настоящее время экипажи завершили прохождение Суэцкого канала и возвращаются в Средиземное море, где продолжат нести службу в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в дальней морской зоне.