Оккупанты возвращают фрегат и буксир из Индийского океана в Средиземное море
|17:15 23.06.2020
|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» завершили выполнение задач в Индийском океане.
В ходе демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана отряд российских кораблей провёл комплекс учений, в том числе по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов, также экипажи на рейде порта Коломбо пополнили необходимые запасы материальных средств, пишет пресс-служба МО России.
При прохождении отрядом кораблей ЧФ Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива, Аденского залива и Индийского океана моряки приобрели опыт плавания и эксплуатации корабельного и судового вооружения, технических средств и оборудования в южных широтах.
В настоящее время экипажи завершили прохождение Суэцкого канала и возвращаются в Средиземное море, где продолжат нести службу в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в дальней морской зоне.
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