Командующий ВМСУ проверил корабли и воинские части в Одессе
|16:15 23.06.2020
|Одесса
В Одессе командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа ознакомился с состоянием дел на кораблях и в воинских частях, дислоцирующихся в Практической гавани.
Командующий заслушал командиров и сосредоточил внимание на вопросах качественного несения боевых дежурств, подготовки личного состава, поддержки боевой готовности и наращивании эффективности системы управления, пишет flot2017.
Алексей Неижпапа провел осмотр объектов военного городка.
Контр-адмирал отметил приоритетные направления работы – развитие инфраструктуры объектов ВМСУ и социальное обеспечение.
«Место службы и проживания военнослужащих, их социальное обеспечение должно соответствовать всем современным стандартам», — сказал командующий ВМС ВСУ.
Фото: пресс-служба Командования ВМС ВСУ
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