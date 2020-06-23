Командующий ВМСУ проверил корабли и воинские части в Одессе

16:15 23.06.2020   Одесса

В Одессе командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа ознакомился с состоянием дел на кораблях и в воинских частях, дислоцирующихся в Практической гавани.

Командующий заслушал командиров и сосредоточил внимание на вопросах качественного несения боевых дежурств, подготовки личного состава, поддержки боевой готовности и наращивании эффективности системы управления, пишет flot2017.

Алексей Неижпапа провел осмотр объектов военного городка.

Контр-адмирал отметил приоритетные направления работы – развитие инфраструктуры объектов ВМСУ и социальное обеспечение.

«Место службы и проживания военнослужащих, их социальное обеспечение должно соответствовать всем современным стандартам», — сказал командующий ВМС ВСУ.

Фото: пресс-служба Командования ВМС ВСУ



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