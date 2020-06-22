Азербайджан намерен приобрести у Турции ударные БПЛА.

Об этом в интервью местному телевидению сообщил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, пишет Анадолу.

На вопрос журналиста о том, намерен ли Баку приобрести турецкие БПЛА, продемонстрировавшие успех в ходе операций в Сирии и Ливии, Гасанов отметил, работа в этом направлении уже ведется и достигнуты определенные результаты.

Фото: Анадолу