Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
|18:45 23.06.2020
|Азербайджан
Азербайджан намерен приобрести у Турции ударные БПЛА.
Об этом в интервью местному телевидению сообщил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, пишет Анадолу.
На вопрос журналиста о том, намерен ли Баку приобрести турецкие БПЛА, продемонстрировавшие успех в ходе операций в Сирии и Ливии, Гасанов отметил, работа в этом направлении уже ведется и достигнуты определенные результаты.
Фото: Анадолу
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