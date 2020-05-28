Делегации Украины и Турции обсудили углубление двусторонних отношений
|18:30 23.06.2020
|Крым
Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с турецкой делегацией, возглавляемой специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, пишет Анадолу.
Стороны обсудили украинско-турецкие отношения и состояние выполнения предыдущих договоренностей, а также проанализировали ключевые двусторонние механизмы сотрудничества. Также темой переговоров стали приоритетные направления взаимодействия и конкретные проекты, призванные усилить динамику двусторонних отношений.
Была отмечена необходимость активизировать работу в рамках других механизмов двустороннего взаимодействия, в том числе в части проведения 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновления переговорного процесса о заключении Соглашения о свободной торговле.
Отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере оборонно-промышленного комплекса и интенсификации сотрудничества двух государств в оборонной сфере.
Среди прочего, речь шла о Дорожной карте ключевых приоритетов украинско-турецкого сотрудничества в 2020 году.
Кроме того, украинская сторона выразила благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар. Примером этого является готовность Турции построить жилье для 500 семей внутренне перемещенных лиц из Крыма, прежде всего крымских татар.
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