Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с турецкой делегацией, возглавляемой специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, пишет Анадолу.

Стороны обсудили украинско-турецкие отношения и состояние выполнения предыдущих договоренностей, а также проанализировали ключевые двусторонние механизмы сотрудничества. Также темой переговоров стали приоритетные направления взаимодействия и конкретные проекты, призванные усилить динамику двусторонних отношений.

Была отмечена необходимость активизировать работу в рамках других механизмов двустороннего взаимодействия, в том числе в части проведения 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновления переговорного процесса о заключении Соглашения о свободной торговле.

Отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере оборонно-промышленного комплекса и интенсификации сотрудничества двух государств в оборонной сфере.

Среди прочего, речь шла о Дорожной карте ключевых приоритетов украинско-турецкого сотрудничества в 2020 году.

Кроме того, украинская сторона выразила благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар. Примером этого является готовность Турции построить жилье для 500 семей внутренне перемещенных лиц из Крыма, прежде всего крымских татар.