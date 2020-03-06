Внеочередное собрание акционеров публичного акционерного общества «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), которое состоялось в понедельник, 22 июня, приняло предоставление предприятию статуса частного акционерного общества.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, пишут Порты Украины.

Также было принято решение дать согласие на совершение предприятием крупных сделок, предельная совокупная стоимость которых не превышает 10 млрд грн. В частности, предоставлено разрешение на заключение договоров (контрактов) на поставку и транспортировку в 2020-2021 годах природного газа; реализацию в 2020-2021 годах собственной продукции предприятия; выполнение работ, в том числе по переработке давальческого сырья; предоставление услуг, в том числе по перегрузке аммиака, поступающего по аммиакопроводу, и заключение договоров о реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

В начале мая ОПЗ, принимающий аммиак из России для перевалки по аммиакопроводу, сообщил также о приеме первых 166 железнодорожных цистерн с товарным аммиаком производства украинских химических предприятий после перерыва с 2016 года. Эта продукция будет храниться в хранилищах до прихода танкеров-газовозов и отправки ее на экспорт. Согласно информации завода, заключены договоры до конца текущего года на 256 тыс. тонн перегрузки украинской химической продукции, поступающей железнодорожным транспортом, и ведутся переговоры на перевалку еще 60 тыс. тонн аммиака в месяц. «С начала действия договоров, которые планируется заключить, есть надежда, что за год завод выйдет к 1 млн тонн перегрузки химической продукции», — отмечал Синица.

ОПЗ входит в число объектов большой приватизации, продажа которых будет осуществляться с привлечением инвестиционных советников. В августе 2019 года ОПЗ возобновил производство аммиака и карбамида. Предприятие начало работу по договору переработки давальческого сырья от компании «Агро Газ Трейдинг». В сентябре 2019 года ОПЗ как портовый оператор возобновил перегрузку судовых партий карбамида, которая не осуществлялась с 31 мая 2018 года.

ОПЗ простаивал с апреля 2018 года. Для возобновления производства предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако безуспешно. Ранее руководство ОПЗ называло работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

В 2016 году ОПЗ дважды выставлялся на приватизацию, однако оба раза безрезультатно. На приватизационном конкурсе в июле стартовая цена составляла 13,175 млрд грн, в декабре — 5,16 млрд грн.

Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также занимается перевалкой аммиака (годовая мощность перегрузочного комплекса — 4 млн тонн), карбамида (3,6 млн тонн) и метанола (1 млн тонн). Химическая продукция от сторонних производителей поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и аммиакопроводу Тольятти — Горловка — Одесса длиной 2,417 тыс. километров. Корпоративными правами государства в ПАО «ОПЗ» управляет ФГИ.

В 2019 году ОПЗ увеличил перевалку аммиака на экспорт в 2,2 раза — до 2,55 млн тонн (из них 18,6 тыс. тонн — собственного производства), карбамида — почти в 4 раза, до 352,3 тыс. тонн (из них 288,5 тыс. тонн — собственного производства).