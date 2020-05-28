Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за прошедшие сутки в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.

«По состоянию на утро 23 июня зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, – говорится в сообщении. – Два пациента контактировали с заболенвшими недавно строителями. Кроме того, выявлен семейный очаг – заболели родственники молодого человека, приехавшего на днях из Челябинска», – говорится в сообщении.

Еще два человека – это сотрудники офтальмологического и урологического отделений Севастопольского городской больницы №1. После выявления коронавируса у медработников отделения переведены в режим обсервации – выписка и госпитализация пациентов в обоих отделениях приостановлены.

Всего с начала года в оккупированном Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 214 человек. В настоящий момент в стационарах находится 38 человек. Выздоровели 166 человек, 3 человека умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 109 человек, в городской больнице №9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 907 человек.

В Крыму за сутки коронавирус выявили у 10 человек. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 623 случая COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 416 пациентов, 13 из них за последние сутки. 21 человек скончался.